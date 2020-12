Meteo a Roma e nel Lazio, da questa sera sale l'allerta: è codice arancione

Sale l'allera meteo a Roma e nel Lazio. Dalle serata di oggi, sabato 5 dicembre, e per tutta la giornata di domani il codice di allarme sale da giallo (in atto fino a questo pomeriggio) ad arancione. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso meteo che prevede "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; inoltre si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte".

Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato a partire dalla serata di oggi, sabato 05/12/2020 e per le successive 24-36 l'allerta arancione.

Come prevede 3Bmeteo: "A Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 36.9mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18.3°C, la minima di 13.6°C, lo zero termico si attesterà a 2363m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia. Domani invece, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 55mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1726m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia".