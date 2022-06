Travolto da un'auto sulla Tiburtina, muore poche ore dopo in ospedale

È morto in ospedale per le gravissime ferite riportate Giuseppe Dorbolò, l’uomo di 74 anni che la mattina del 2 giugno è stato investito da un’auto in via Tiburtina.

L’uomo è stato travolto all’altezza di piazzale del Verano da una Hyundai i20. Alla guida un ottantenne che si è immediatamente fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 112. Il 74enne è stato portato d’urgenza al Policlinico Umberto I, ma le sue condizioni erano disperate: poco dopo le 15 i medici sono stati costretti a dichiarare il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia locale del II gruppo Sapienza per i rilievi e gli accertamenti. Saranno loro a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Soltanto il giorno prima, l’1 giugno, altri due incidenti mortali sono avvenuti sulle strade di Roma: uno a Magliana, vittima un uomo di 50 anni alla guida di uno scooter andato a scontrarsi con un’auto, e uno in via di Boccea. Qui a perdere la vita è stata una donna di 35 anni alla guida di un’auto che si è andata a schiantare contro un’altra vettura.