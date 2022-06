Incidente all'Aurelio, carambola tra 4 auto: morta una donna. Grave la figlia quindicenne

Una carambola tra quattro auto, di cui due parcheggiate. Uno scontro che non ha lasciato scampo ad una donna sudamericana di 35 anni, morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno all'una di mercoledì primo giugno, in via di Boccea, all'altezza di piazza dei Giureconsulti nella zona del quartiere Aurelio, a pochi metri dalla stazione Cornelia.

Nell'impatto, che ha visto coinvolti anche una Citroen C3, una Fiesta e una Mercedes, la Toyota Yaris nella quale viaggiava la trentacinquenne si è ribaltata. A bordo con lei anche la figlia di 15 anni, ricoverata all'ospedale Gemelli in codice rosso. Il personale medico del 118 ha provato a salvare la vita anche alla donna di 35 anni, durante il tragitto all'Aurelia Hospital, però è morta. Troppo gravi le ferite riportate.

I conducenti e i passeggeri degli altri veicoli, un uomo italiano di 24 anni a bordo della Ford Fiesta e due cittadini peruviani di 35 e 31 anni a bordo della Citroen, sono stati portati presso l'ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito. Una terza cittadina peruviana, sempre a bordo della Citroen invece, è stata portata in codice rosso all'ospedale San Camillo.

A ricostruire quanto avvenuto sarà la polizia locale di Roma Capitale, con gli agenti del XIII gruppo Aurelio e del I gruppo Trevi che hanno effettuato rilievi scientifici fino alle 8:30 del mattino. Quello di via di Boccea è stato il primo incidente mortale della giornata, poche ore più tardi un uomo ha perso la vita in uno scontro in via della Magliana.