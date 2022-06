Due incidenti mortali in poche ore a Roma

Due incidenti mortali a Roma in poche ore. Notte di mercoledì 1 giugno di sangue sulle strade della Capitale con due scontri che hanno provocato due vittime, una in via di Boccea, l'altra su via della Magliana.

Incidente mortale in via di Boccea

Nel primo caso, a scontrarsi per cause ancora da appurare tre auto di cui una si è ribaltata nello scontro. L'incidente mortale è avvenuto all'altezza del civico 112 di via di Boccea, intorno alle due del mattino. La strada è rimasta chiusa fino se 7:45 e ha comportato le deviazioni delle linea bus 46, 904, 905, 906, 916, 980, 981e 983.

Via della Magliana

Poco dopo, intorno alle 5 del mattino, un altro incidente mortale questa volta in via della Magliana. A scontrarsi, all'altezza del civico 70, un'auto e uno scooter. Anche in questo caso ci sono stati tratti di strada chiusi, tra vicolo di Santa Passera e via della Magliana Nuova. Le linee 780, 78, 128 e 775 sono state deviate. In entrambi i casi, inutili sono stati i soccorsi. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale, al lavoro per i rilievi.

Nella giornata di martedì, invece, si è verificato un altro sinistro. Questo in via Pontina al km 26.000, in direzione Castel Romano. Lo scontro ha coinvolto due auto, una Nissan Quashqai, ed una Ford Galaxy quest'ultima si è ribaltata. Il conduente ed il passeggero della Ford Galaxy sono trasportati all'ospedale Sant'Eugenio in elisoccorso, ed il conducente della Nissan Quashqai all'ospedale Sant'Anna di Pomezia. Ad indagare sulla dinamica, gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale.