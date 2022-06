Incidente a Magliana, scontro tra scooter e auto: morto un uomo

Un uomo di 50 anni è morto dopo un incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì 1 giugno, a Roma. La vittima è uno scooterista che era a bordo di un Honda Sh. L'uomo, secondo quanto ricostruito, si è scontrato con una Seat Ibizia che stava marciando nel senso opposto.

L'impatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino, all'altezza del civico 88 di via della Magliana. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia locale di Roma capitale per i rilievi scientifici. La strada è stata chiusa per tre ore.

Lo scooterista di 50 anni è morto sul colpo. In corso gli accertamenti per risalire all'esatta dinamica dei fatti. Poco dopo la mezzanotte del primo giugno, un altro incidente mortale a Roma, questa volta in via di Boccea. A perdere la vita una donna di 35 anni.