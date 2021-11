Incidente sul lavoro: operaio precipita da impalcatura sulle auto in sosta

Ancora un incidente sul lavoro a Roma dove un operaio è precipitato da una impalcatura rimanendo gravemente ferito. E' accaduto mercoledì mattina all'Appio Tuscolano.

In particolare sono state le pattuglie del VII Gruppo ex Appio della Polizia Locale di Roma Capitale ad intervenire in piazza Santa Maria Ausiliatrice, altezza via Manlio Torquato, per un incidente sul lavoro nel quale è rimasto ferito un operaio di 67 anni. L'uomo si trovava su un'impalcatura allestita per lavori di ristrutturazione di un edificio, quando la struttura è crollata su un'auto in sosta.

Il 67enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Scattate immediatamente le verifiche del caso, gli agenti hanno proceduto al sequestro del cantiere: al momento tre le persone denunciate per lesioni commesse in violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro. Le indagini da parte dei caschi bianchi sono tuttora in corso per risalire ad ulteriori presunte responsabilità circa quanto accaduto.

Dunque ancora un incidente sul lavoro, che segue la manifestazione attuata a Roma lo scorso sabato quando sindacati e lavoratori sono scesi in piazza Santi Apostoli con croci binche con i caschi protettivi posizionate in piazza a simboleggare tutti gli operai morti sul lavoro. Nel cielo i palloncini “insanguinati” a ricordare una strage che solo a Roma ha fatto registrare 36 vittime in un anno. Due quelle avvenute tra l'8 ed il 9 novembre.

A perdere la vita furono Catalin Dragos Purda, operaio romeno residente a Fonte Nuova deceduto mentre stava lavorando su un’impalcatura a Gregorio VII, e Fabrizio Guarnieri, operaio romano di 41 anni morto mentre stava montando la copertura di un campo di padel in zona Casetta Mattei, a distanza di dieci giorni un nuovo incidente sul lavoro.