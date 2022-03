Incidente con incendio a Centocelle, si indaga anche sulla manutenzione del bus

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale a carico di ignoti sull’incidente mortale avvenuto a Centocelle la notte tra il 25 e il 26 marzo, che ha coinvolto un autobus della linea N5 e una Volkswagen Scirocco provocando la morte dell'automobilista e un violentissimo incendio.

Tra le priorità c’è quella di identificare formalmente la vittima: la Scirocco risulta intestata a un 25enne residente in zona Montesacro che sabato è uscito per trascorrere una serata con gli amici e non ha più fatto ritorno a casa. I primi accertamenti, e le testimonianze di amici e famiglia, lasciano pensare che il corpo ormai carbonizzato estratto dall’auto sia il suo, ma gli inquirenti stanno aspettando i riscontri tecnici per ufficializzarlo.

Al centro delle indagini c’è poi la modalità del terribile schianto. La pm ha già disposto il sequestro e l’analisi dei due mezzi e chiesto alla polizia locale di condurre accertamenti per capire da quale veicolo si sia propagato il rogo, se dall’N5 dell’Atac alimentato a metano o dalla Volkswagen Scirocco su cui viaggiava la vittima, andata a sbattere contro la parte posteriore del mezzo pubblico. Le fiamme, divampate intorno alle 4.30 di sabato, hanno completamente distrutto l’’auto e il bus, hanno gravemente danneggiato altre vetture parcheggiate e persino rotto i vetri del vicino Burger King.

Quello che gli inquirenti vogliono accertare è se la vittima sia morta nell’incidente o a causa dell’incendio, e poi se l’incendio sia divampato in modo così immediato e violento per qualche malfunzionamento del sistema di sicurezza di cui il mezzo (così come altri acquistati di recente da Atac) è dotato proprio per prevenire incendi e fughe di metano. Allo stesso modo andrà analizzato il serbatoio, per capire se fosse in condizioni ottimali e fosse stata eseguita la corretta e prevista manutenzione.

L'altro aspetto da chiarire è poi se effettivamente a bordo dell'auto, al momento dello schianto, era presente un'altra persona. Alcuni testimoni hanno riferito di avere visto qualcuno correre via, ma i momenti concitati e il buio hanno reso difficile ottenere risposte precise, e non è escluso che si sia trattato di qualcuno che era presente in zona, ha visto la scena ed è fuggito spaventato. A bordo del bus c'erano solo il conducente e altri tre passeggeri, e nessun altro è rimasto ferito. Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero aiutare a fare chiarezza anche su questo.