Roma, incidente con incendio a Centocelle: un morto

Terribile incidente nel cuore della notte a Centocelle e drammatico bilancio. Una persona è rimasta uccisa nello scontro tra un'auto e un autobus notturno avvenuto su via dei Castani, al civico 169, all'incrocio con via dei Faggi. A perdere la vita uno dei due occupanti della Volkswagen Scirocco che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un autobus a metano della linea N5. L'autista dell'autobus invece, secondo quanto riporta Atac, ha riportato escoriazioni.

L'incidente e l'incendio

L'impatto, avvenuto alle 4.30, è stato terribile. A prendere fuoco la Scirocco con l'incendio che in poco tempo si è propagato all'autobus. Le fiamme hanno coinvolto anche altre vetture parcheggiate - finite a loro volta danneggiate - e l'insegna del fast food Burger King, finita annerita. Per domarle necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco. Spento il rogo, la scoperta: all'interno della Scirocco è stato ritrovato il cadavere carbonizzato di un uomo, non ancora identificato.

Le indagini

Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri del nucleo investigativo e quelli della compagnia Casilina che hanno preso in carico le indagini. Secondo le testimonianze raccolte subito dopo l'impatto, una persona a bordo della Scirocco si è allontanata dandosi alla fuga. Si tratterebbe del conducente dell'auto, circostanza questa però tutta da verificare. La vittima infatti è stata ritrovata sul posto guida: tra le ipotesi quella che abbia provato a fuggire dal lato guidatore, non riuscendoci.

Le fiamme hanno coinvolto la linea aerea del tram, danneggiandola, motivo per il quale il servizio tramviario è interrotto e sostituito con gli autobus. Il mezzo Atac coinvolto nell'incidente appartiene alla nuova flotta di bus a metano acquistati di recente dall'azienda di trasporti.