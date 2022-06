Incendio Malagrotta: stop ufficiale a scuole e attività sportive nel raggio di 6 chilometri

Dopo l'annuncio di ieri sera, mercoledì 15 giugno da parte dell'assessora Sabrina Alfonsi, arriva questa mattina l'ufficialità: scuole, attività ricreative e sportive chiuse nel raggio di 6 km dall'incendio del Tmb di Malagrotta, per le prossime 48 ore.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza "contingibile e urgente", in via precauzionale in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti provocati dalla combustione. L'Arpa, infatti, ha fatto sapere che il rischio diossina verrà quantificato nelle prossime 24-48 ore.

Quindi, nello specifico, il Campidoglio dispone la sospensione delle attività educativo-didattiche e delle attività ludico ricreative e sportive dei servizi educativi e dell’infanzia, compresi i centri estivi, pubblici e privati, il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area individuata, il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile, il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata.

Il comune inoltre "raccomanda di limitare le attività all’aperto - si legge ancora nella nota che accompagna l'atto -, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva e di di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti".

In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.