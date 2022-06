Incendio a Malagrotta, l'Arpa: "Tenere chiuse le finestre"

I primi a lanciare l'allarme sono stati i battaglieri comitati della Valle Galeria: "Chiudete le finestre". Il tutto mentre l'incendio di Malagrotta si allargava alla seconda linea di trattamento meccanico biologico.

L'alta nuvola di fumo levatasi fa ora paura. Spiega l'Arpa Lazio, l'agenzia regionale che si occupa del monitoraggio dell'aria: "L'Arpa Lazio si è recata immediatamente nell'area colpita e ha installato dei campionatori che serviranno a verificare eventuali effetti sulla qualità dell'aria. Nelle prossime 24/48 ore si avranno i primi riscontri a partire dalle centraline fisse". Lo comunica in una nota Marco Lupo, direttore generale di Arpa Lazio. "Nel frattempo si consiglia ai cittadini residenti nell'area di 1 km di tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni".

"Incendio al Tmb di Malagrotta. È un disastro ambientale di dimensioni incalcolabili", commenta su facebook il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi.

Sul posto anche l'assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero Massimiliano Valeriani: “Sono qui con la Protezione Civile regionale, l’Arpa Lazio e la struttura del gabinetto del Presidente della Regione - ha spiegato l’assessore - si tratta di una situazione grave. Ora è fondamentale pensare alla salute dei cittadini e verificare, grazie all’attività dell’Arpa che è’ già a lavoro, eventuali effetti sulla qualità dell’aria della zona. Nel giro di 24/48 ore avremo i primi risultati. La Regione Lazio sarà al fianco del Comune di Roma per individuare alternative per smaltire le quantità di rifiuti che non potranno essere collocate nell’area di Malagrotta. Voglio esprimere un ringraziamento ai vigili del fuoco, alla protezione civile e alle forze dell’ordine per l’intervento che hanno messo immediatamente in campo”.

Intanto i vigili del fuoco fanno sapere che "l'incendio è molto complicato da domare perché trattandosi di materiale combustibile anche abbassando le fiamme poi riprendono. Andrà avanti almeno per un giorno". A parlare è Luca Cari, all'ingresso del complesso impiantistico di Malagrotta dove sono andati in fiamme il gassificatore e il Tmb 2.

"Siamo riusciti a circoscrivere le fiamme ai due capannoni (gassificatore e Tmb 2, ndr)- ha spiegato Cari- Sono impiegati 60 uomini per dieci squadre del vigili del Fuoco, ci sono anche mezzi aeroportuali arrivati da Fiumicino con una capacità estinguente notevole e squadre anche dalle province del Lazio".

Sempre Luca Cari dei vigili del fuoco spiega che "l'area interessata dall'incendio è molto vasta ed è notevole il materiale combustibile presente. L'Arpa sta monitorando la nube, qualunque fumo prodotto da una combustione non è da respirare. Le norme da seguire sono quelle solite, chiudere porte e finestre".