Incendio a villa Gordiani, autobus distrutto dalle fiamme. È il terzo caso in 10 giorni

Incendio alle prime ore di oggi, venerdì 9 dicembre, a Roma. A bruciare un autobus, il terzo negli ultimi dieci giorni. Poco dopo le 6 del mattino, dal vano motore di un mezzo della flotta della RomaTpl, è scoppiato un rogo tra viale della Serenissima e l'incrocio con viale della Venezia Giulia.

Le fiamme hanno avvolto e "mangiato" le lamiere del bus. Inutile il tentativo del conducente di fermare la marcia. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e un'autobotte, insieme alla polizia di Stato e alla polizia locale. Nessuno è rimasto ferito.

È il terzo caso dal 30 novembre quando in via di Valleranello, un autobus della RomaTpl fu distrutto da un incendio. La notte dopo toccò ad un mezzo Atac in via Monti di Pietralata.