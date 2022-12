Autobus Atac in fiamme: era in servizio da 18 anni

Nuovo guasto ad una vettura Atac. Un incendio ha coinvolto una autobus della flotta dei trasporti di Roma. Intorno all'1.30 di questa notte, mentre percorreva via Monti di Pietralata, le fiamme hanno avvolto un bus che stava rientrando in rimessa, senza passeggeri a bordo. Secondo Atac si è sviluppato "un principio d'incendio dal vano motore".

Secondo quanto appreso da RomaToday, le fiamme sarebbero effettivamente partite dal motore ma poi l'incendio - divampando - ha distrutto la vettura. Tant'è che l'autista con l'estitore di bordo non è riuscito a limitare le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito.

L'autobus, come riferiscono i vigili del fuoco, era alimentato a gasolio. "Il mezzo era in servizio da 18 anni e faceva parte del lotto dei bus in procinto di essere sostituito dai nuovi arrivi già previsti nel 2023", ha spiegato l'azienda dei trasporti di Roma.