Incendio nella rimessa: fiamme avvolgono e distruggono bus

Fiamme nella notte a Roma. Intorno alle tre di mercoledì 30 novembre, un autobus della flotta della RomaTpl è stato avvolto e distrutto dalle fiamme. Al vaglio le cause del rogo. Secondo quanto si è apprso, l'allarme è stato dato dal personale della rimessa in via di Valleranello, 281.

Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e il personale del 118. L'autobus letteralmente "mangiato" del fuoco stazionava sul piazzale della rimessa quando è scoppiato l'incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.