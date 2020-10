Funerali di Enzo Totti, cerimonia in forma privata per l'ultimo saluto al padre del Capitano

Si sono svolti mercoledì mattina a Roma nella chiesa di Santa Maria del Carmelo di Mostacciano i funerali di Enzo Totti, padre di Francesco bandiera della Roma, scomparso nella giornata di lunedì all'età di 76 anni. Un rito in forma privata come da disposizioni Covid e da volontà della famiglia. All'interno della chiesa presenti solo trenta persone, con circa un centinaio all'esterno per far sentire vicinanza e alla famiglia Totti.

Presenti alcuni degli amici dell'ex numero 10 giallorosso come Vincent Candela, Bruno Conti, Vito Scala e l'ex preparatore dei portieri della Roma Guido Nanni.

Enzo lo "Sceriffo", come era solito chiamarlo solitamente l'ex numero 10 giallorosso, è deceduto all'ospedale Spallanzani dove era ricoverato per gravi patologie polmonari e sarebbe anche risultato positivo al Covid. Tanti gli annedoti sul 76enne, come le sue incursioni a Trigoria per il compleanno del figlio con pizza bianca e mortadella, per anni hanno scandito il tempo nello spogliatoio romanista.

Romano e romanista, era malato da tempo. Un padre esigente. Nel 2014 Francesco Totti al Premio Facchetti, intervistato dal vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro, parlava così del rapporto con papà Enzo: "Non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol, lui mi diceva che ne avrei dovuti segnare quattro", ricordava sorridendo l'ex numero 10 della Roma in un'intervista.

Lo "sceriffo" a Trigoria era amato e conosciuto da chiunque, tanto che a ogni compleanno di Francesco portava nel centro della Roma pizza rossa o con la mortadella, presa nel solito forno di fiducia. Poi la serie di battute che animavano i ritiri e gli allenamenti. Ex impiegato di banca, viveva a Casal Palocco con la moglie Fiorella e non aveva mai rinunciato alle abitudini di una vita.

Quando poteva seguiva Francesco in trasferta in camper, giocava a carte con i tifosi. A Totti, non appena a Roma si è sparsa la notizia, l’enorme abbraccio virtuale di tutti i tifosi, non solo di quelli giallorossi.