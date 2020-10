Lutto in casa Totti: morto il papà Enzo, era ricoverato allo Spallanzani

Grave lutto in casa Totti. Oggi Francesco ha perso il papà Enzo all'età di 76 anni, compiuti lo scorso maggio. Il padre dell'ex Capitano della Roma era ricoverato allo Spallanzani per gravi patologie polmonari e sarebbe anche risultato positivo al Covid.

Morto il papà di Francesco Totti

Apressa la notizia della morte del padre dell'ex numero 10 giallorosso decine sono stati i messaggi di vicinanza. Fra i primi quello dell'As Roma che su twitter scrive: "Ciao Enzo. Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti".

"Ciao, Enzo. Ti porterò per sempre nel mio cuore come l'uomo che non si è mai atteggiato a essere il papà di #Totti. Un papà speciale per un figlio speciale. R.I.P", lo ricora il giornalista sportivo Mimmo Ferretti. Ed ancora, "sentite condoglianze a Francesco #Totti per la scomparsa del suo papà", scrive Enrico Varriale.

Proprio il Capitano lo scorso 19 marzo in occasione della festa del Papà aveva postato una foto con lui in braccio da bambino al padre: "Tutto quello che mi hai insegnato...lo sto trasmettendo ai miei figli...ai tuoi nipoti😉😉grazie x tutto papà mio❤️...anzi sceriffo".