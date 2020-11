Coronavirus, rischio assembramenti: chiuse le stazioni metro Spagna e Flaminio

Rischio assembramenti, per questo a partire dalle 12:13 di domenica 15 novembre l'Autorità Giudiziaria ha predisposto la chiusura delle stazioni Spagna e Flaminio della linea A della metro con i treni in transito senza fermarsi.

Una chiusura annunciata nel corso della settimana dal Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto di Roma Matteo Piantedossi, "funzionale" al dispositivo previsto per il contingentamento delle presenze sulle vie dello shopping dalle 10:00 sino alle 20:00. Una misura che nella giornata di sabato, primo giorno con accesso contingentato nelle via del Tridente e del Centro Storico della Capitale era servita in parte, con le stazioni riaperte poco dopo le 17:00. Gli orari di chiusura anche per la giornata di domenica potrebbero variare in base alle disposizioni delle Forze dell'Ordine.

Domenica a rischio assembramenti che segue un sabato dove nel complesso le misure attuate per evitare le scene dello scorso weekend di affollamenti e assembramenti in via del Corso e sul litorale romano hanno dato i loro frutti. Mille gli appartenenti alle forze dell'ordine fra polizia di Stato, polizia di Roma Capitale, carabinieri, guardia di finanza e protezione civile sia appiedati che auto e moto montati a presidio delle zone a rischio.

Sono per questo proseguiti anche il 15 novembre i servizi disposti con apposita ordinanza dal Questore di Roma, dedicata al rispetto del distanziamento sociale ed all’uso dei dispositivi di protezione individuale. I controlli oltre che nel centro storico, e nelle aree dello shopping di via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare e Piazza Risorgimento, si sono estesi anche ai parchi cittadini e in particolare nelle centralissime Villa Borghese e Villa Ada.

Protagoniste del controllo dei parchi sono state le pattuglie del reparto a cavallo della Polizia di Stato insieme ai bikers, e alle pattuglie appiedate. Particolare attenzione anche sul litorale romano per evitare assembramenti e ressa.

Al fine di evitare che, in alcune vie o piazze, si potessero creare assembramenti a causa di un numero di persone eccessivo, l’accesso alle stesse è stato filtrato o interdetto a cura delle Forze di Polizia, anche attraverso l’uso di transenne dedicate con le pattuglie impegnate, nelle situazioni di maggior rischio, che hanno utilizzato dei messaggi pre-registrati da diffondere attraverso i sistemi acustici delle autovetture di servizio.

Dopo un sabato mattina di poca affluenza dei romani, nel pomeriggio di ieri sono state necessarie delle brevi chiusure all’altezza di largo Goldoni, largo dei Pontefici e piazza del Parlamento così da far defluire le persone che transitavano su via del Corso con le misure che nel complesso hanno portato ai risultati auspicati da Prefettura e Questura.

Blocco del traffico a Roma

Romani che in questa atipica domenica faranno i conti non solo con gli accessi contingentati ma anche con la domenica ecologica ed il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL "Fascia Verde" nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.