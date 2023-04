Allarme bomba a scuola: evacuate 900 persone

Novecento persone evacuate fra studenti e corpo docente. Allarme bomba martedì mattina alla scuola internazionale Marymount a Vigna Clara, a Roma Nord. La telefonata anonima poco dopo le 8:33 del 4 aprile.

Immediato è scattato il dispositivo di sicurezza con l'arrivo in via di Villa Lauchli della polizia con l'ausilio degli agenti del XV gruppi Cassia della polizia locale impegnati nella chiusura delle strade per consentire l'intervento in sicurezza. Evacuate le persone presenti nel momento in cui scriviamo sono ancora in corso le operazioni di bonifica da parte degli artificieri della questura di Roma.

Studenti evacuati durante il doposcuola

Anche se non a causa di una bomba a essere evacuati lunedì pomeriggio sono stati anche dieci studenti impegnati in attività di doposcuola all'istituto comprensivo Fabiola Franco Casana in via Napoleoeni Parboni a Monteverde, allontanati dalla struttura dai carabinieri a causa di un incendio divampato nel locale caldaia esterno alla struttura scolastica.