Incendio nel locale caldaia: evacuati gli studenti di una scuola

Paura nel pomeriggio a Monteverde dove ha preso fuoco il locale caldaia esterno a una scuola dove in quel momento erano presenti alcuni studenti in attività di doposcuola. La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 17:00 di lunedì 3 aprile in via Napoleone Parboni, nei pressi dell'istituto comprensivo Fabiola plesso Franco Casana.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Roma Portese. Mentre i caschi rossi hanno provveduto a spegnere l'incendio i militari dell'arma hanno evacuato a scopo precauzionale una decina di studenti.

Spente le fiamme l'area è stata messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Restano da accertare le cause.