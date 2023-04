Allarme bomba alle scuole internazionali, due in poche ore. Ma un istituto è chiuso

Due allarme bomba fotocopia, entrambi a due scuole internazionali della Capitale. Dopo l'allerta rientrato all'istituto Marymount di via di Villa Lauchli a Vigna Clara, due ore dopo una nuova chiamata anonima ha segnalato il pericolo in un secondo college bilingue, la St. Stephen's School in pieno Centro Storico.

La telefonata anonima alle 10:32 di martedì 4 aprile per segnalare la presenza di una bomba nel collegio che si trova in via Aventina, a due passo da Circo Massimo. Istituto dove questa mattina non erano presenti né studenti, né corpo docente. Anche qui come da prassi è scattata la procedura di sicurezza con l'arrivo sul posto degli artificieri della questura di Roma e i caschi bianchi della polizia locale di Roma Capitale in ausilio nelle chiusure stradali. Terminati i controlli come per la scuola internazionale di Roma Nord l'esito è stato negativo.

Due allarmi bomba in poche ore in due scuole internazionali. Non si esclude che le chiamate anonime possano essere state effettuate dalla stessa persona.