Coronavirus, a Roma due casi su tre sono di importazione. D'Amato ai giovani: "Covid non è uno scherzo"

Il Covid non è uno scherzo e l'aumento di casi di coronavirus registrati a Roma ne è la dimostrazione. E' questo il diktat dell'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato che nella giornata del 19 agosto ha voluto lanciare un appello alle ragazze e ai ragazzi, soprattutto dopo gli ultimi casi che riguardano una festa ad Anguillara e alcuni giovani romani ricoverati dopo un party a Porto Rotondo.

"Il Covid non è uno scherzo"

"Non mi sorprende affatto che le valutazioni cliniche abbiano spinto i medici al ricovero per alcuni giovani. Il Covid-19 non è uno scherzo e non va sottovalutato. Colpisce indistintamente se non si mettono in atto le necessarie precauzioni. - ha sottolineato D'Amato - L'aumento dei casi è diametralmente collegato al calo di attenzione che c'è stato e a chi ne ha sottovalutato gli effetti. Ovviamente auguriamo un decorso clinico breve e di guarigione per chi si trova in questa fase a vivere l'esperienza del ricovero ospedaliero. Non bisogna abbassare la guardia".

Due casi su tre sono di importazione

Stando ai dati del 19 agosto, dei 75 nuovi casi, i 2/3 sono di importazione e il 30% dalla sola Sardegna. L’aumento è causato dai rientri dei positivi asintomatici individuati ai drive-in. Anche per questo secondo D'Amato "sarebbe opportuno effettuare i test agli imbarchi dalla Sardegna per evitare la diffusione del virus all’interno delle navi".

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 1429 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 229 sono ricoverati, 6 sono in terapia intensiva e 1194 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 871 persone mentre sono 6996 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 9296 casi in tutta la Regione.

Spallanzani: "Falsa notizia della 20enne ricoverata in terapia intensiva"

L'istituto Spallanzani di Roma ha smentito la notizia, precedentemente riportata, secondo la quale una ragazza di 20 anni sarebbe stata ricoverata all'ospedale con polmonite da Covid dopo essere stata per una settimana in Sardegna e aver frequentato con le amiche alcuni famosi locali di Porto Cervo come il Billionaire, il Just Cavalli club, la discoteca The Temple e il Canteen di Poltu Quatu. Nello stesso istituto sono in isolamento tre ragazzi che stavano trascorrendo le vacanze al Circeo.

L'appello dell'Asl Roma 4

Nella zona a nord di Roma è allarme Covid. A scatenarlo una festa di ferragosto in un locale di Anguillara. Due dei partecipanti alla festa infatti sono stati trovati positivi. Alla festa al Malaspina, questo il nome del locale, hanno partecipato giovani provenienti da tutti i paesi della zona: Bracciano, Manziana, Cerveteri, Ladispoli, Monterano, Trevignano. Motivo per il quale gli stessi comuni stanno rilanciando un appello della Asl Roma 4.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello dell'Asl Roma 4: "In relazione alla positività al COVID-19 di due ragazzi individuati ai drive-in e che nella sera del 14 e 15 agosto si sono recati presso il locale Malaspina di Anguillara Sabazia la Asl Roma 4 invita chiunque abbia frequentato il locale in questi due giorni a mettersi in auto isolamento". LA NOTIZIA COMPLETA