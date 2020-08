Coronavirus Roma, dal 20 agosto test ai professori: già 1700 prenotati nel Lazio

Il coronavirus si combatterà anche nelle scuole di Roma e del resto della regione. Prenderanno il via dal 20 agosto i test sierologici per le scuole per i docenti e il personale scolastico del Lazio. Nella Asl Roma 2 sono già 334 le prenotazioni per i test nella giornata del 20 agosto e 1.706 le prenotazioni totali dei docenti. Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione Lazio.

Nel frattempo, secondo i dati del 18 agosto, nel Lazio si sono registrati 43 casi e un decesso. Di questi più della metà sono casi di importazione. Dodici i casi di rientro dalla Sardegna e di questi sei con link alla festa a Porto Rotondo. I casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze sono 22.

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 1359 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 218 sono ricoverati, 6 sono in terapia intensiva e 1135 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 871 persone mentre sono 6991 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 9221 casi in tutta la Regione.

I casi di coronavirus a Roma del 18 agosto

Nella Asl Roma 1 sono ventidue i casi nelle ultime 24h e tra questi dieci di rientro dalla Sardegna e di questi sei con link ad una festa a Porto Rotondo, altri dieci casi sono di rientro da vacanze, cinque dalla Croazia, quattro dalla Grecia (due da Corfù) e uno da Spagna. Al momento non ci sono nuovi casi positivi per quanto riguarda il cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore.

Nella Asl Roma 2 sono sei i casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono casi di rientro due dalla Grecia e uno dalla Spagna. Due i casi che hanno un link con un caso noto e isolato.

Nella Asl Roma 3 sono due i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di un ragazzo di rientro dall’Emilia-Romagna è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso di un uomo contatto di un caso di rientro dalla Croazia.

A Roma nel weekend rafforzati controlli su uso mascherina

Massima attenzione da parte degli agenti della polizia locale nella capitale al rispetto delle nuove disposizioni anti Covid sull'obbligo i mascherina anche all'aperto laddove non è possibile rispettare il distanziamento sociale.

Nel weekend verrà intensificato il controllo nelle zone della movida. In particolare gli agenti monitoreranno le località e i punti di ritrovo abitualmente più affollati della città sensibilizzando alle nuove norme e intervenendo laddove si registrino situazioni critiche per assembramenti di persone che non fanno uso di mascherine.

As Roma: due giocatori della Primavera positivi

Due casi di coronavirus a Trigoria. A comunicarlo è direttamente la società della Roma, attraverso una nota in cui spiega che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, due giocatori della rosa della Primavera sono risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19. I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore.

Fiumicino-Ciampino, 30 positivi ai test

"Sono stati in totale 30 i casi positivi ai tamponi rapidi individuati nella giornata odierna presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. Nello specifico si registrano 15 casi all'aeroporto di Fiumicino e tra questi cinque sono residenti nella capitale, tre nel reatino, due in Toscana, due in Puglia, uno in Liguria e due cittadini spagnoli.

I restanti 12 casi sono stati individuati presso lo scalo di Ciampino e tra questi quattro residenti nella capitale, tre in Umbria, uno in Abruzzo, due cittadini spagnoli, un cittadino greco e uno albanese. Tutti i casi sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Un lavoro utile per la sicurezza del Paese". Altri tre, invece, nella serata del 18 agosto. Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Articolo aggiornato alle 8:20 del 19 agosto