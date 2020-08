Due positivi dopo una festa ad Anguillara. L'appello: "Chi era lì si metta in autoisolamento"

Nella zona a nord di Roma è allarme Covid. A scatenarlo una festa di ferragosto in un locale di Anguillara. Due dei partecipanti alla festa infatti nei giorni successivi sono stati trovati positivi. Alla festa al Malaspina, questo il nome del locale, hanno partecipato giovani provenienti da tutti i paesi della zona: Bracciano, Manziana, Cerveteri, Ladispoli, Monterano, Trevignano. Motivo per il quale gli stessi comuni stanno rilanciando un appello della Asl Roma 4.

L'appello dell'Asl Roma 4: "In relazione alla positività al COVID-19 di due ragazzi individuati ai drive-in e che nella sera del 14 e 15 agosto si sono recati presso il locale Malaspina di Anguillara Sabazia la Asl Roma 4 invita chiunque abbia frequentato il locale in questi due giorni a mettersi in auto isolamento".

Quindi la notizia dei test: "La Asl dal 20 agosto pomeriggio alle 14.30 effettuerà i test rapidi ai frequentatori del locale presso l'Ospedale Padre Pio di Bracciano con il prezioso contributo dello Spallanzani e dell'USCAR. I test verranno effettuati anche nelle giornate del 21 e 22 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono a disposizione 5 linee telefoniche (‪06 96669 258‬ /255/ 261/ 265/ 277) dove operatori ASL risponderanno dalle ore 11.00 alle 16.00 alle domande degli utenti".