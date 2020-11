Villaggio Breda, la piazza del quartiere ancora senza alberi: “Vogliamo risposte”

Piazza Erasmo Piaggio, cuore pulsante di Villaggio Breda, è ancora orfana di alberature nonostante il quartiere, nato quasi 100 anni fa, sia sempre stato caratterizzato dalla presenza massiccia d verde. “Vogliamo risposte” hanno detto gli attivisti del comitato di quartiere che da tempo si battono affinché Villaggio Breda torni al suo ‘antico’ splendore.

Era lo scorso 2017 quando circa 60 acacie furano abbattute a seguito di un episodio avvenuto mesi prima: la caduta di un albero su un scuolabus che non causò feriti. “Uno scempio” apostrofarono la ‘deforestazione’ dal comitato di quartiere, mentre il municipio riteneva questa “Un’opera necessaria”. Intanto a distanza di tempo, lungo via Ernesto Breda, la strada principale del quartiere, gli alberi sono stati piantumati ma “Hanno bisogno di un trattamento perché malati” hanno aggiunto dal Comitato.

“Le alberature sono sotto il controllo degli acronomi del Dipartimento Ambiente – ha spiegato Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente del sesto municipio – Per le nuove piantumazioni in piazza Erasmo Piaggio, invece, siamo in attesa del bando comunale di 60 milioni di euro”.