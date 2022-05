Torri, nessuna iniziativa nella Giornata contro l’omotransfobia: unico municipio su Roma

Il Sesto è l’unico municipio della città a non comparire nel programma comunale che annovera le iniziative in calendario per la Giornata contro l’Omostransfobia, il 17 maggio. “Non può che essere un fatto ideologico, e questo rende tutto ancora più amaro” è stato il duro commento di Fabiana Battistoni, consigliera del Partito democratico in viale Cambellotti. Ma Nicola Franco, minisindaco alle Torri, interpellato dal nostro giornale ha annunciato: “Illumineremo il Municipio con i colori ‘arcobaleno’”. Non solo, ha aggiunto: “Stiamo lavorando ad una ‘sorpresa’ per la prossima seduta di consiglio”, non anticipando nessuna indiscrezione.

Era lo scorso mese di marzo quando il consiglio del Municipio VI delle Torri, a guida centrodestra, ha bocciato una mozione presentata dal Pd con 12 astenuti e 6 favorevoli. Il documento, presentato dai dem, chiedeva di organizzare appuntamenti in occasione del mese dedicato all’omotransfobia. Un’idea nata in America nella prima metà degli anni ’90 che ha poi coinvolto, a più riprese, altri Paesi nel mondo con l’intento di ricordare in modo tangibile il riconoscimento dei diritti degli omosessuali, anche alla luce di fatti di cronaca che vedono tra le vittime esponenti della comunità Lgbt+. E Roma non è esclusa dall’elenco delle città italiane dove avvengono violenze ai danni di omosessuali. A marzo dello scorso anno, un attivista gay è stato picchiato dopo un bacio al compagno e a novembre si è verificata un’aggressione omofoba ai danni di un 21enne nella gay street.

L’Aula Giulio Cesare, a gennaio, ha approvato un ordine del giorno in maniera unanime per mettere in atto misure di contrasto alla violenza omolesbobitransfobica e anche di istituire un ufficio di scopo. “Continueremo a portare avanti le battaglie legati ai diritti umani e civili insieme a tutte le altre, che vanno dalla tutela dell’ambiente fino alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione del tessuto sociale ed infrastrutturale dei nostri quartieri” ha concluso Battistoni.