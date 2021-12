Macrostruttura, sì in giunta al nuovo assetto: dall'area Pnrr all'ufficio di scopo Lgbt, ecco le novità

La Giunta ha approvato la nuova macrostruttura, termine con il quale si fa riferimento all'insieme dei dirigenti che guidano gli uffici amministrativi capitolini. "Riorganizziamo complessivamente la macchina – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri – per renderla in grado di affrontare le grandi sfide che ci attendono, dalla messa a terra dei fondi del Pnrr, alla trasformazione digitale, dal ciclo dei rifiuti, alla città dei 15 minuti basata su servizi di prossimità. Otteniamo una più incisiva capacità di agire su molti temi cruciali grazie ad una migliore definizione delle responsabilità, una maggiore trasversalità delle competenze ed una sostanziale capacità di modellare l’esecuzione in base alle esigenze e al contesto". Ma vediamo i dettagli.

Tutte le novità della macrostruttura

Il nuovo assetto prevede, nell'ambito dell’Ufficio di Gabinetto del sindaco, fino a un massimo di tre vice capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. Alle dirette competenze del sindaco anche cinque nuovi uffici di scopo: "Expo 2030", "Politiche giovanili", "Ufficio Giuridico", "Lgbt" e "Clima". Ne vengono invece aboliti sette precedentemente presenti con Virginia Raggi, tra cui l'Ufficio rom. Così come viene cancellata la scuola di formazione per i dipendenti capitolini.

Quattro le aree di responsabilità guidate da quattro vice direttori generali: "Servizi al territorio e decoro", "Servizi alla persona e salute", "Cultura e valorizzazione", "Pnrr, transizione digitale e finanza". Quest'ultimo rappresenta la vera novità della nuova struttura e prevede l'istituzione del dipartimento Pnrr e Pianificazione Strategica, a cui viene affidata l'azione progettuale e di raccordo istituzionale finalizzata al conseguimento degli obiettivi del Piano. In parallelo nasce anche il dipartimento Trasformazione Digitale, con l'affiancamento di una nuova struttura: il dipartimento Cybersecurity e Sicurezza, che garantirà la sicurezza informatica e la protezione di reti, computer, programmi e dati da possibili attacchi o accessi non autorizzati.

Altra novità, nell'area Servizi al Territorio e Decoro viene creata una nuova struttura dipartimentale dedicata esclusivamente ai rifiuti, "in virtù - spiega il Campidoglio - del ruolo strategico che l'Amministrazione assegna alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti autosufficiente e tecnologicamente avanzato". Per la prima volta il settore sarà separato dalla gestione del patrimonio verde e arboreo della città.

Viene inoltre creata una nuova struttura finalizzata al "Monitoraggio Qualità del Servizio e Customer Care", per favorire l'ascolto della cittadinanza e il miglioramento dei servizi. E ancora troviamo l'istituzione del dipartimento Decentramento, Servizi al Territorio e Città in 15 Minuti, il dipartimento Scuola, lavoro e Formazione Professionale, e quello dedicato a Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda che, spiega il Campidoglio "rafforzerà e razionalizzerà la governance di queste aree in maniera integrata".