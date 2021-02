Giardinetti: termosifoni guasti da tre anni nelle case del Comune

Il freddo di questi giorni è ancora più rigido negli appartamenti della palazzina di via Duprè, nel quartiere Giardinetti dove, da tre anni, i riscaldamenti sono guasti. Gli inquilini delle case popolari del Comune di Roma, aspettano interventi risolutivi anche per le infiltrazioni che causano crepe alle pareti e muffa. “Solo sopralluoghi, niente di concreto” hanno spiegato gli abitanti della palazzina.

Sono trascorsi tre anni da quando i riscaldamenti della palazzina al civico 87 di via Giovanni Duprè sono guasti: “Nello specifico, la colonna dove sono posizionate le camere da letto e il salone – hanno spiegato i familiari di alcuni inquilini anziani e disabili – I termosifoni sono accesi solo in bagno e in cucina”. Azionare stufe elettriche ha un costo per chi vive negli appartamenti: “Non è giusto, paghiamo tutto” hanno aggiunto.

La mancata manutenzione non è solo relativa agli impianti di riscaldamento: nella palazzina anche infiltrazioni e crepe alle pareti, soprattutto in prossimità dei fili elettrici come l’allaccio dei lampadari al soffitto. E non manca neppure la muffa che invade gli spazi dopo anni di mancata manutenzione.

Sono gli inquilini, in via Duprè, a manutenere per quanto possibile gli spazi, soprattutto quelli comuni: “Anche il portone è stato riparato da noi – hanno spiegato – E all’ennesimo guasto nessuno è intervenuto, è rotto da un anno”. “Informerò il dipartimento su quanto sta avvenendo nelle palazzine di Giardinetti” ha detto il minisindaco del sesto Roberto Romanella.