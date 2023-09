Castelverde, al via i lavori per la nuova scuola. Inaugurato anche un nuovo parcheggio

Quattro tagli del nastro, due per opere completate e altrettanti per dei cantieri ufficialmente partiti. È stata una giornata speciale per il quartiere di Castelverde, reduce da un’estate piuttosto turbolenta. Tra le opere avviate, infatti, c’è l’ampliamento della scuola media di via Città di Sant’Angelo, struttura che i vandali avevano devastato con un doppio raid, causando decine di migliaia di euro di danni. Inaugurati, poi, anche i nuovi attraversamenti pedonali su via Massa San Giuliano, a servizio dell’Istituto Comprensivo Castelverde e, soprattutto, degli studenti e studentesse che lo frequentano.

Nuovo parcheggio

Alla presenza del presidente del VI Municipio, Nicola Franco, e di membri della sua giunta, è stato aperto anche il nuovo parcheggio di via Massa San Giuliano che servirà soprattutto a chi deve recarsi presso la scuola di Castelverde oppure nella nuova area ludica dell’area di via Pedicciano. Un’opera attesa da tempo da chi frequenta la zona e che eviterà agli automobilisti di girare per ora prima di poter trovare un parcheggio.

La prima pietra della scuola

È stata posata la prima pietra dei lavori, che si concluderanno nel 2025, presso la scuola media di via Città di Sant’Angelo. Una struttura che era già stata interessata, di recente, da lavori di restyling. Erano state realizzate due aule, un nuovo laboratorio con tanto di scala dedicata per farci andare ragazze e ragazzi. Sono stati revisionati i bagni della primaria e permesso, finalmente, ai ragazzi che a causa del covid si erano trasferiti presso la parrocchia di Pratofiorito, di tornare nella sede principale. Purtroppo la scuola, di recente, è stata vandalizzata da ignoti ma, nonostante questo, si è riusciti a far tornare tutti sui banchi senza (troppi) intoppi.

Un’estate di cantieri

Ad inizio giugno, il presidente Nicola Franco aveva promesso “un’estate di cantieri” con l’avvio di ben 129 opere. In totale si parla di lavori per 25 milioni di euro. A questi vanno aggiunti 19 milioni e 380 mila euro di accordi quadro riguardanti manutenzione impianti, segnaletica, verde, strade, scuole, già in essere da inizio anno.