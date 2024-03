Sabrina Di Leginio morta dopo una carambola tra 4 auto. Lascia due figlie piccole

Era mamma di due figlie, due bambine di 11 e 7 anni. Sabrina Di Leginio, 46 anni, le ha abbracciate per l'ultima volta ieri mattina quand'è uscita di casa, senza più tornare. È morta in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Prenestina Nuova, nel territorio di Monte Compatri. Lei, residente nel quartiere di Castelverde e impiegata di professione, è deceduta sul colpo.

Il suo corpo è rimasto incastrato tra le lamiere della sua Ford Fiesta. A ucciderla una carambola fatale innescata da un Mercedes Vito, un minivan, condotto da un uomo di 36 anni che ha invaso la corsia opposta. Il primo impatto, quella vettura che sembrava una pallina da flipper, lo ha avuto con una Mercedes guidata da un 76enne. In auto con lei c'era la moglie di 73 anni.

Quindi lo sconto con la Ford Fiesta guidata da Sabrina Di Leginio e infine contro una Citroen Picasso con al volante un 32enne romano. La Ford Fiesta con a bordo la mamma 46enne, dopo l'impatto, si è anche ribaltata finendo in un vicino fossato. Per Di Leginio non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre i vigili del fuoco e i medici del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Colonna e della compagnia di Frascati che adesso indagano sia per ricostruire la dinamica, con tanto di cause dell'incidente stradale, che le eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa per diverse ore con file molto lunghe verso Roma e verso Palestrina. Sono stati disposti dai militari anche gli esami alcol e drug test in ospedale sui conducenti delle auto coinvolte. Gli esiti saranno attesi nelle prossime ore.