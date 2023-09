Castelverde: la scuola distrutta dai vandali riaprirà, ma il conto dei danni è salato

La scuola è pronta per riaprire ma il conto è stato salato. Dei vandali, non ancora identificati, si erano scatenati nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto. Gli addetti della scuola Città Sant’Angelo, a Castelverde, quando sono entrati nell’edificio si sono trovati di fronte uno spettacolo sconfortante. Vetri rotti, porte distrutte, estintori svuotati. Materiale didattico e non gettato ovunque con la palestra resa inutilizzabile. Un raid in piena regola che ha costretto personale scolastico e tecnici del VI Municipio ad una vera e propria corsa contro il tempo per riparare i danni. Gli sforzi, adesso, sembra siano stati ripagati.

Riunione con i genitori

La scorsa settimana il minisindaco del Sesto, Nicola Franco, l’assessora ai Lavori pubblici, Chiara Del Guerra, e l’assessora alla scuola, Flavia Cerquoni, hanno incontrato il comitato di quartiere di Castelverde, il dirigente scolastico ed i genitori degli alunni della scuola Città Sant’Angelo. Nel corso del mese di agosto sono stati ripristinati i pannelli, porte e vetri, insomma tutto ciò che ha che fare con la manutenzione. Inoltre, visto che la scuola non riusciva, il VI Municipio si è accollato anche le spese di pulizia, compresa la rimozione e lo smaltimento degli arredi scolastici e del materiale didattico andato irrimediabilmente distrutto. La spesa complessiva? Circa 20 mila euro. Una cifra che non tiene conto di altre voci, come, appunto, arredi e materiale vario, non di competenza del Municipio.

Scuola in ristrutturazione

Un vero peccato visto che la scuola era in ristrutturazione ed è stata interessata da alcuni interventi, programmati prima del raid, di ammodernamento. Erano state realizzate due aule, un nuovo laboratorio con tanto di scala dedicata per farci andare ragazze e ragazzi. Tra l’altro, il 12 settembre verrà ufficialmente inaugurato l’ampliamento della scuola media. Sono stati revisionati i bagni della primaria e permesso, finalmente, ai ragazzi che a causa del covid si erano trasferiti presso la parrocchia di Pratofiorito, di tornare nella sede principale. Per questo la conta dei danni dell’atto vandalico diventa ancora più odiosa.

La conta dei danni

Il bilancio del raid ha dell’incredibile. Sono stati 21 i vetri rotti solo nella palestra, spazio che più di altri ha subito la furia dei vandali. Sono stati bucati dei sacchi ed il polistirolo è stato sparso ovunque. Gli attrezzi sono stati distrutti. Addirittura, il macchinario utilizzato per pulire il pavimento, dotato di un rullo, è stato fatto passare sopra la rete da pallavolo, con il risultato che quest’ultima si è incastrata nel macchinario rendendolo, di fatto, non più utilizzabile. A questo vanno aggiunte 3 porte, i vetri dei quadri elettrici, la manomissione degli estintori e delle misure antincendio, senza dimenticare la ritinteggiatura di quasi tutti gli interni.

Caccia ai vandali

E mentre le ricerche degli autori di questo gesto continuano, il presidente Franco ha promesso che il VI Municipio si costituirà come parte civile nel futuro processo, proprio per chiedere ai danni ai vandali della scuola.

“La scuola è un simbolo e deve essere tutelata il più possibile – dichiara, a RomaToday, l’assessora municipale alla scuola Flavia Cerquoni – abbiamo deciso, per senso di responsabilità di farci carico anche delle spese di pulizia. Il problema delle intrusioni nelle scuole del territorio, però, resta. Per questo, abbiamo ribadito al Comune la necessità di installare sistemi anti intrusione e sorveglianza in tutti i plessi scolastici”. Un’urgenza non più rimandabile visto che i vandali, la notte seguente al raid tra il 31 luglio e il 1° agosto, sono entrati nuovamente nella scuola Città Sant’Angelo, a dimostrazione di un senso di impunità che lascia sgomenti.