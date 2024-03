Villaggio Prenestino, auto cannibalizzata in pieno giorno. Donna chiama le forze dell'ordine ma nessuno interviene

Ore e ore al telefono col numero unico mentre veniva smontata un’automobile, una Lancia Y, nel terreno dietro la sua abitazione. E quando ha cercato di “fermare” due sconosciuti con la sua Fiat Panda, dove c'erano anche le sue nipotine, è stata speronata da un furgone. È l’incredibile storia che arriva da Villaggio Prenestino, periferia di Roma, nel VI municipio, avvenuta lungo via Prenestina all’altezza del civico 1651. L'ennesimo caso di auto cannabilizzata a Roma.

La storia

Era la mattina del 27 marzo. Federica, alle 8:10, usciva di casa a bordo della sua Fiat Panda per accompagnare a scuola le nipotine. “Notavo, nel terreno dietro casa mia che sorge, tra l’altro, su una strada privata, due persone – racconta Federica a RomaToday – non è la prima volta che le vedevo, un uomo e una donna. L’uomo, a un certo punto, mi vede e sale subito su un furgone blu per cercare di uscire dal terreno, solo che la strada era bloccata proprio dalla mia auto”. La presunta complice dell'uomo, nel frattempo, “armeggiava” vicino ad un’automobile, una Lancia Y, che si trovava in mezzo al terreno privato.

“L’uomo, da dentro al furgone, ha cominciato a suonarmi per farmi spostare – racconta anche Federica – nel frattempo avevo notato l’automobile in mezzo al campo e la donna che la stava smontando pezzo dopo pezzo”. Federica decideva quindi di scendere dalla sua auto. “Gli dico che stava su un terreno privato ma lui mi assicurava che non stava facendo nulla e che quell’auto (la Lancia Y) non sapeva come mai fosse lì”.

Le minacce

Federica, intanto, aveva cominciato a chiamare il Numero unico delle emergenze per avvisare le forze dell’ordine. Passano i minuti e l’uomo a bordo del furgone, bloccato, cominciava a perdere la pazienza. “O ti sposti o passo comunque” diceva a Federica che, da parte sua, si stava preoccupando per le nipotine a bordo della Panda. “Intanto avevo notato che nel furgone c’erano pezzi della Lancia Y”. Così, cercando di mantenere la calma, Federica diceva all’uomo di rimanere lì ed aspettare le forze dell’ordine.

La fuga

E proprio mentre qualcuno del 112 rispondeva a Federica, la presunta complice dell’uomo saliva a bordo del furgone che speronava, prima da dietro e poi di lato, la Fiat Panda, scappando quindi a tutta velocità lungo via Prenestina. Il tutto ripreso dalle telecamere della pompa di benzina dove lavora proprio Federica

La cosa incredibile, racconta Federica, è che “nel pomeriggio sono tornati a finire il lavoro mentre io era ancora in attesa di qualcuno, carabinieri o polizia, che venisse a controllare”. Il problema, ci dice Federica, "non sono le forze dell'ordine ma il Nue che mi ha fatto solo perdere tempo. Non ce la facevo più a sentire "mantenga kalispera" e la voce registrata".

Striscia la notizia

A quel punto Federica ha deciso di chiedere una “mano” a Gimmy Ghione, giornalista di Striscia la notizia. Il reporter, il giorno dopo, giovedì 28 marzo, è andato nel pomeriggio sul terreno dove c’era ancora la Lancia Y e, pochi minuti dopo l’inizio delle registrazioni del servizio, è arrivata una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, ripresa dalle telecamere Mediaset. L’auto non risultava rubata. Gli agenti, grazie alla targa del mezzo, hanno contattato il proprietario che non si era accorto che qualcuno gli aveva rubato l’automobile. L'auto, alla fine, è stata portata via ma l'amarezza di Federica è rimasta: "Penso sia incredibile che sia intervenuto prima Gimmy Ghione delle forze dell'ordine" conclude a RomaToday.