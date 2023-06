VI municipio, questa estate verranno aperti 129 cantieri

Sarà un’estate di lavori e passione per gli abitanti del VI municipio delle Torri. In questo quadrante della Capitale, da giugno fino a settembre, verranno aperti 129 cantieri che dovrebbero cambiare volto a Tor Bella Monaca e non solo, specialmente dal punto di vista della viabilità. Un vero e proprio paradiso per gli anziani che amano guardare gli operai al lavoro.

I numeri

Come detto, sono in tutto 129 i cantieri che verranno aperti, per un totale di 25 milioni di euro. A questi vanno aggiunti 19 milioni e 380 mila euro di accordi quadro riguardanti manutenzione impianti, segnaletica, verde, strade, scuole, già in essere da inizio anno. “Finalmente, dopo aver atteso l’approvazione del bilancio di Roma Capitale, che per il secondo anno consecutivo è arrivata dopo la fine dell’anno, comportando ulteriori ritardi nell’attuazione, il grande lavoro di questa amministrazione potrà vedere luce” ha detto, in una nota, il presidente del Vi Municipio Nicola Franco

Le opere

Sono tante le opere pianificate che, ovviamente, non possono essere elencate nel loro completo. Sono previsti 4 milioni per il rifacimento dei manti stradali, 3 milioni 81mila per l’implementazione della raccolta delle acque meteoriche e quasi 6 milioni per l’adeguamento antincendio e la rimozione dell’amianto nelle scuole. Spazio anche al verde attrezzato, con 1 milione 700mila di interventi di riqualificazione per le aree verdi attrezzate. In 8 parchi del municipio saranno installate aree giochi attrezzate completamente nuove. Inoltre, quasi 500mila sono stati stanziati per la realizzazione di nuovi marciapiedi e 320mila per gli attraversamenti pedonali rialzati, questi ultimi richiesti a gran voce dai cittadini per evitare corse clandestine di automobili. “Ci attendono mesi estivi di cantieri e lavori – avverte Franco - che potrebbero creare disagi ma sicuramente restituiranno a questo territorio dignità e bellezza che merita”.

“Buona parte di questi interventi riguarda quelli che questa amministrazione municipale, in carica da novembre 2021, aveva proposto al Campidoglio nell’assestamento di bilancio di luglio 2022 – afferma Franco in una nota - in poco meno di un anno, nonostante i ritardi sopracitati dell’amministrazione centrale, siamo riusciti a portare tutto a realizzazione, espletando per intero l’iter amministrativo fino a opera compiuta. Inoltre, sono stati recuperati i ritardi accumulati dalla precedente amministrazione, la quale, pur avendo fondi a disposizione, non era riuscita a far partire le progettazioni e le messe a gara delle opere. Ringraziamo per questo esempio di buon governo tutte le parti coinvolte, a partire dai nostri uffici tecnici e amministrativi”.

Programma di recupero urbano

Nei giorni scorsi il presidente Franco aveva sollecitato il Campidoglio affinchè sbloccasse circa 11 milioni di euro di lavori che fanno riferimento al programma di recupero rubano di Tor Bella Moanca. Si tratta di opere previste da decine di anni, sempre rifinanziate ma che non hanno mai visto la loro cantierizzazione. Sono previsti lavori per la rotatoria delle “quattro strade”, interventi su via di Terranova e su altre strade importanti del quartiere.