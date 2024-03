Borghesiana, i cittadini raccolgono le firme per il parco di via Lentini

Un comitato spontaneo di genitori ha deciso di provare a smuovere qualcosa per dare, ai loro figli, un parco degno di questo nome. Siamo a Borghesiana, nel VI municipio di Roma, dove mamme e papà hanno avviato una raccolta firme per chiedere un intervento di manutenzione straordinaria all’interno del parco di via Lentini.

Giochi tolti

Nella lettera di accompagno alla raccolta firme, si denuncia come i giochi, un tempo presenti all’interno dell’aria di competenza del VI Municipio, siano stati completamente rimossi e mai più installati. “Tali strutture mancano ormai da quasi due anni, contribuendo a mantenere l’area in uno stato di totale abbandono e desolazione – scrivono le famiglie - la popolazione cittadina sta vivendo e manifestando da ormai quasi due anni una situazione di grave malcontento, in quanto il parco, reso privo da lungo tempo di ogni struttura ludica, non risulta più praticabile e fruibile da famiglie e bambini”.

Cittadinanza attiva

È soprattutto grazie alle iniziative dei singoli, semplici cittadini e comitati, che il parco viene periodicamente ripulito e sistemato. Succedeva nell’autunno dello scorso anno, ad esempio, ma poco dopo la situazione torna sistematicamente al punto di partenza. “Attendiamo da due anni la ricollocazione dei giochi e la riqualificazione degli arredi” insistono i promotori della raccolta firme.

Sporcizia

Infatti, ad aggravare la situazione di degrado ed abbandono del parco “contribuiscono le scarse condizioni igienico-sanitarie in cui versa lo stesso: ammassi di rifiuti campeggiano in ogni spazio dell’area, privata di cestini per la raccolta dei rifiuti e non soggetta alla pulizia e alla raccolta degli stessi. Solo la volontaria opera di pulizia da parte del Comitato di quartiere qualche mese fa ha cercato di tamponare la situazione giunta ormai fuori controllo, ma senza una regolare pulizia da parte di chi di competenza si è brevemente tornati alla gravosa situazione precedente, risultando evidente che la pulizia e la raccolta dei rifiuti del parco non possa essere lasciata alla libera e volontaria iniziativa dei cittadini ma debba essere presa in carico da chi di dovere”.

Vicinanza con le scuole

Un vero peccato specialmente se si pensa di come il parco potrebbe diventare un vero e proprio punto di riferimento della zona. Lì vicino, infatti, ci sono diverse scuole, come l’I.C. statale “Marco Polo” con i vari plessi della scuola dell’infanzia e primaria, “Don Morosini” e secondaria di primo grado “Franco Ferrara” e diverse scuole dell’infanzia comunali: “Neve”, “Trilli” e “Isola che non c’è”. “L’intera comunità si sente indebitamente e ingiustamente defraudata – si legge ancora - si richiede pertanto un urgente sopralluogo per verificare quanto segnalato e un pronto intervento da parte delle istituzioni chiamate dai cittadini a porre rimedio al più presto alla situazione denunciata”.

Giochi in sicurezza

Contattato da RomaToday, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, ha spiegato cosa sta accadendo con il parco di via Lentini. “Intanto ricordo che, grazie ad un nostro provvedimento, verrà sistemata l’illuminazione con i soldi dei consorzi per un totale di 98 mila euro di investimenti. inoltre- continua Franco – lì realizzeremo un campo polivalente e funzionale ma ci sono dei tempi lunghi. I fondi, che ci sono, sono stati reperiti con un mutuo. In questi casi, per redigere il progetto esecutivo, servono tempi più lunghi. Abbiamo già previsto, nel piano triennale 2024-2026, altri 98 mila euro per la riqualificazione del playground”.

Cosa è accaduto, invece, con i giochi rimossi e mai più reinstallati? “I giochi non sono stati semplicemente tolti – spiega Franco - quel parco, che è stato preso in gestione nel 2022, è arrivato al Municipio con i giochi non a norma così come accaduto con le altre 65 aree prese in carico col decentramento amministrativo. Li abbiamo tolti per metterli in sicurezza grazie ad un finanziamento di 300 mila euro che verrà utilizzato per tutti i parchi del nostro territorio”.