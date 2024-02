Messa in sicurezza di via Borghesiana, dopo 15 anni dal progetto si riparte da capo

C’erano un progetto, vecchio di quindici anni, ed uno stanziamento da 20 milioni di euro per realizzarlo. Ora, se si vorrà veramente mettere in sicurezza via Borghesiana, nel VI municipio, servirà ripartire da capo. È quanto è emerso durante l’ultima audizione della commissione lavori pubblici nella quale si è parlato anche di questa importante arteria del quadrante est della Capitale.

Via Borghesiana

La questione dei lavori di messa in sicurezza di via Borghesiana è stata sollevata dal consigliere capitolino Dario Nanni. Parliamo di una strada lunga circa tre chilometri lungo la quale, nel corso dei decenni, si sono sviluppati interi quartieri. Oggi la via, per come era stata pensata, non riesce più a rispondere alle esigenze delle migliaia di residenti del quartiere e dei tantissimi pendolari che la utilizzano per recarsi presso le fermate della metro C Borghesiana e Bolognetta. La strada, inoltre, è costellata da tante intersezioni, una più pericolosa dell’altra.

Riqualificazione

Della riqualificazione di via Borghesiana, come ricordato dallo stesso Nanni nel suo intervento, se ne parla da anni. “Si ragiona da tempo su un suo allargamento e messa in sicurezza – ha detto - per quasi metà della strada ci sono complanari e, per questo, c’era l’idea di allargarla e fare delle rotatorie”. Un modo per evitare quegli incidenti che si riscontrano dalla Casilina alla Prenestina. “In generale, le amministrazioni volevano metterla in sicurezza con un finanziamento straordinario che non c’è più. è rimasta la scocca – ha concluso Nanni – ma vogliamo capire lo stato dell’arte del progetto”.

Il progetto che non c’è più

A rispondere a Nanni hanno pensato gli uffici di Roma ed il dipartimento competente. Dai responsabili della manutenzione stradale, è stato spiegato che non ci sono progetti in essere. Su via di Borghesiana si sono effettuati alcuni interventi di manutenzione ordinaria ma non ci sono progetti di messa in sicurezza. Una situazione confermata anche dai tecnici dell’assessorato alla mobilità. La cosa che è emersa è che c’era effettivamente un progetto, vecchio di 15 anni, presentato dal Municipio che, però, non ha competenza sulle strade. Attualmente, però, non è previsto nessun lavoro e servirà, in caso, ricominciare da capo per arrivare, un domani, all’apertura dei cantieri.

Mozione

Alla luce di quanto emerso, il consigliere Dario Nanni ha annunciato che prenderà in mano la questione: “Visto l’imponente transito di veicoli che ogni giorno transita su quella strada, soprattutto di camion e tir, oltre che dai bus di due linee del trasporto pubblico locale – dice Nanni - ho presentato una mozione affinché si predisponga un progetto e si realizzi un intervento complessivo affinché via di Borghesiana sia regolamentata e sicura per chiunque vi transiti”.