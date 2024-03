Svolta per i consorzi che potranno versare i fondi al VI Municipio per realizzare le opere pubbliche

I consorzi di recupero urbano potranno rivolgersi direttamente al VI Municipio per effettuare i lavori pubblici previsti nei toponimi. Parliamo di quei “nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare” nati a Roma nel corso degli anni, nelle zone periferiche della città, e che attendono di essere raggiunti da servizi essenziali. Grazie ad un provvedimento adottato dalle Torri, i consorzi avranno la possibilità di trasferire i fondi per la realizzazione di interventi sui loro territori al Municipio che, di fatto, funzionerebbe come stazione appaltante accelerando, così, le procedure autorizzative.

Consorzio Borghesiana

Tra i consorzi interessati dall’iniziativa c’è l’Acru Borghesiana. Lo scorso 18 ottobre 2023 il consorzio richiedeva al VI Municipio la possibilità di realizzare un impianto di illuminazione pubblica all’interno del parco “Yaron Salatino” di via Lentini, utilizzando fondi delle opere a scomputo depositati nei conti bancari. Un'operazione resa possibile anche grazie alle semplificazioni procedurali emerse con il nuovo Codice degli appalti.

Il VI Municipio ha quindi chiesto ed ottenuto, dal dipartimento Pau di Roma Capitale, la possibilità di fungere da stazione appaltante in nome e per conto dell’Acru Borghesiana. Una procedura che, da qui in avanti, potrà essere adottata anche da altri consorzi del territorio. “Dopo l’Acru di Borghesiana – ha fatto sapere il minisindaco Nicola Franco in una nota - anche gli altri consorzi potranno rivolgersi al Municipio per riavviare la realizzazione delle opere pubbliche ferme da anni nonostante la disponibilità di oltre 40 milioni di euro depositati sui conti correnti dei consorzi stessi”.

Stazione appaltante per tutti i consorzi

Scrivendo al dipartimento Pau, il presidente Nicola Franco ha espresso la volontà di “dare immediato seguito alla realizzazione di tutti quegli interventi realizzabili nei quartieri in accordo con le associazioni” assumendo “il medesimo ruolo di stazione appaltante” come fatto per i lavori voluti dall’Acru Borghesiana.

Momento storico

Franco ha parlato di un momento storico “per il VI Municipio e per la città di Roma. Per la prima volta – ha scritto in una nota – siamo messi nelle condizioni di poter effettuare lavori pubblici per conto dei consorzi di recupero urbano. Grazie alla disponibilità dell’assessore Veloccia e al lavoro del Municipio VI, da oggi i consorzi possono versare i propri fondi al Municipio per delegare all’ente gli oneri per la realizzazione delle opere pubbliche”.

Per spiegare nel dettaglio la novità, è stato organizzato un incontro, con tutti i presidenti delle associazioni consortili di recupero urbano presenti nel territorio delle Torri, che si terrà martedì 26 marzo, ore 18:00, presso la sala cinema del Municipio.