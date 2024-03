Due ragazzi gambizzati fuori da un bar, un avvertimento per rimetterli a posto. C'è l'ombra della droga

Nel gergo criminale il messaggio mandato è stato chiaro: E.N. e A.C., due ragazzi albanesi di 25 anni, stavano facendo troppo i loro comodi e così dovevano essere puniti. I due, intorno alle 21, di sabato sono stati feriti a colpi di pistola davanti a un bar in via Casilina 2065.

Entrambi con precedenti per stupefacenti, non sono mai stati in pericolo di vita. In sostanza, chi ha sparato non voleva ucciderli, ma appunto dargli un segnale. Non solo. Perché è verosimile pensare che chi ha agito conosce bene le abitudini dei due.

I ragazzi albanesi, infatti, erano a bordo di un'auto davanti al bar, a parlare come fanno spesso, quando sono stati affiancati da un'altra vettura dalla quale è sceso un uomo che, dopo aver aperto lo sportello, ha esploso quattro colpi ferendoli alle gambe per poi scappare. La dinamica, in sostanza, è chiara. Ora bisognerà capire, oltre chi materialmente ha fatto fuoco, anche il contesto in cui è consumato l'agguato.

E.N. e A.C. sono, come fonti dei carabinieri hanno spiegato a RomaToday, due "pesci piccoli". È possibile immaginare, quindi, che o avevano mire di espansione dei loro affari oppure che non avevano pagato una partita di droga. I due, chiusi nel silenzio, non starebbero aiutando le indagini. Non solo. I due venticinquenni non sarebbero di zona, ma gravitano più nell'area dei Castelli Romani, dove i gruppi di "cani sciolti" albanesi si muovono. Ecco perché non è escluso che chi li ha colpiti avrebbe organizzato un appuntamento trappola per, appunto, dargli un segnale.