Feto nel freezer, la donna non voleva lasciare il suo bambino

Una dramma. Lei, una infermiera di 40 anni, non voleva lasciare il suo bambino. Al quinto mese di gravidanza, a seguito di una tragica complicazione, ha avuto un aborto nel bagno di casa. Il bimbo che portava in corpo di appena trenta centimetri non voleva proprio abbandonarlo e così ha deciso di metterlo in freezer. Sono i contorni della vicenda consumata nella periferia sud est di Roma e sulla quale stanno indagando polizia e procura.

"Volevo che restasse per sempre con noi. Non l'ho ucciso. Mi sono semplicemente sentita male e ho avuto un aborto spontaneo in casa", ha detto la donna agli agenti del distretto Casilino giunti nell'appartamento della Borghesiana e che increduli hanno affidavano il cadavere alla polizia mortuaria in attesa dell'autopsia per conoscere le reali cause del decesso.

Sulla drammatica vicenda si procede per occultamento di cadavere. Nel registro degli indagati, oltre la donna, c'è anche il suo marito. I due volevano quel figlio, ma il lutto imminente e inaspettato li avrebbe resi poco lucidi. Entrambi sono infermieri. La donna quando sabato mattina si è presentata insieme al marito al pronto soccorso del policlinico Casilino con una forte emorragia, ha raccontato ai medici che la fuoriuscita di sangue era dovuta a una caduta.

Ma quando gli specialisti del reparto di ginecologia hanno approfondito la visita, hanno capito che quel flusso che non si arrestava era dovuto a un aborto spontaneo o a un parto prematuro. La conferma all'ipotesi atroce dei ginecologi, è arrivata dopo l'invio del referto medico agli investigatori del distretto di polizia del Casilino che si sono presentati alla Borghesiana, nell'abitazione della paziente per effettuare un sopralluogo per trovare tracce del parto o dell'aborto. La polizia scientifica, mentre ispezionava la casa ha trovato delle tracce di sangue che hanno confermato il dubbio atroce.



Sono bastate poche domande alla donna che è scoppiata in lacrime indicando ai poliziotti, dove d'accordo con il marito, aveva nascosto il feto. Nella cucina infatti, dentro al congelatore c'era un sacchetto di plastica con dentro un feto di una trentina di centimetri.



La coppia è stata denunciata alla procura della repubblica di Roma per occultamento di cadavere. Il sostituto procuratore di turno ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte. L'ipotesi è che la coppia, colpita dal lutto, abbia agito spinta dalla disperazione. I due, forse, non volevano che a occuparsi di quel figlio tanto voluto fosse lo smaltimento dell'ospedale.