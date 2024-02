AAA medici di base cercasi: un altro quartiere di Roma vede chiudere l'ultimo ambulatorio

La serranda è ormai chiusa da quasi 8 mesi. Ma l’insegna è ancora li, sopra il civico 69 di via Ollolai, dove sorgeva l’ultimo ambulatorio medico del quartiere. Gli abitanti del quartiere Colle del Sole, nel VI municipio di Roma, sono sul piede di guerra. E come dar loro torto: molti di loro sono anziani, con necessità di visite, controlli medici e farmaci in maniera costante. E raggiungere il nuovo studio medico, a Borgata Finocchio che dista circa 6 chilometri di distanza, diventa a tutti gli effetti un’impresa.

“Ho avuto due tumori e un infarto e quando mi sento male, o trovo chi mi accompagna dal medico oppure sono costretto a chiamare la guardia medica che mi rimanda ai pronto soccorso degli ospedali, ma è una cosa possibile? - si chiede Renzo, 78 anni -. Ho provato a fare il cambio medico alla Asl, ma i pochi che ci sono sono pieni e non ho alternative”. Situazione condivisa da altri abitanti del quartiere: “Io devo andare addirittura a Tor Pignattara, che dista almeno 15 chilometri - dice Lucia, 72 anni, con il marito di 80 reduce da tre infarti -, questo perchè il medico precedente si trasferì li una decina di anni fa ed ho dovuto tenerlo con tutte le difficoltà del caso. Ma anziché darne uno in più in questo quartiere chiude l’unico studio. Siamo messi davvero male”.

Attraverso il comitato di quartiere è stata fatta una raccolta firme, con centinaia di adesioni, protocollata ed inviata al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al minisindaco del VI municipio, Nicola Franco, e alla Asl Roma 2: “La situazione è grave e chiediamo che le istituzioni intervengano al più presto - spiega Alessandro Alessandri del comitato di quartiere Colle del Sole -. La Asl ci ha fatto sapere che sta prendendo delle misure straordinarie, il municipio ha convocato un consiglio straordinario e dalla regione abbiamo notizia che stanno avviando una mappatura del territorio. Ma non c’è più tempo da perdere perchè questa è ormai un’emergenza”.

Infatti la denuncia di carenza di medici di base non è nuova in questo quadrante della città. Come raccontato da RomaToday il 28 settembre del 2023, anche gli abitanti della vicina borgata Arcacci, a Torre Angela, ha visto chiudere l’ultimo stadio medico. Mettendo in seria difficoltà soprattutto i più anziani.

“Noi non condanniamo questo medico che, viste le difficoltà nel dover gestire un ambulatorio da solo, si è visto costretto ad unirsi in uno studio con altri medici a Finocchio - sottolinea Alessandri -. Ma serve una programmazione, un intervento serio che garantisca la presenza di medici sul territorio perché il rischio è il collasso totale. Oggi succede in periferie povere come questa, ma presto il problema ci sarà anche in altre zone di Roma”.