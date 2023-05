Settecamini, le erbacce invadono panchine e parchi giochi

Erba altissima, forasacchi che spuntano dalle panchine e giochi praticamente nuovi che non possono essere utilizzati. Sono tantissime le segnalazioni dei residenti del IV municipio di Roma, in particolare quelli che vivono dalle parti di via Meda e via Cerchiara, che denunciano lo stato di abbandono di alcune aree verdi dei loro quartieri. La situazione, come testimoniano le foto, richiederebbe un immediato intervento specialmente in vista dell’estate, ormai imminente.

La denuncia

A denunciare la situazione è stato il consigliere municipale del Movimento 5 stelle Stefano Rosati. “I cittadini mi segnalano costantemente queste situazioni – spiega ai microfoni di RomaToday – al parco giochi di via Cerchiara, per esempio, ci sono dei giochi nuovi che praticamente non si possono utilizzate. Quando c’eravamo noi alla guida del Municipio avevamo avviato una procedura per un accordo quadro, della durata di tre anni e per un costo di un milione e 600 mila euro, per la cura del verde orizzontale, verticale e scolastico. L’aggiudicazione – continua – c’è stata circa un anno fa. Mi chiedo, quindi, quale sia il problema: o sono finiti i soldi, allora ci dovrebbero dire come sono stati spesi, oppure ci sono criticità dal punto di vista tecnico ”.

Degrado a Roma

Rosati, poi, rincara la dose: “Intanto è scaduto il fondo comunale delle aree di competenza del dipartimento ambiente di Roma Capitale. C’era un accordo triennale, bandito ed aggiudicato con Virginia Raggi, che ora non è più in vigore. Tutta Roma, insomma, è in queste condizioni, con il verde che non viene curato”. Interrogato sul tema, l'assessorato all'Ambiente del IV Municipio non ha voluto replicare al consigliere Rosati.