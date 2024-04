La via Tiburtina torna a tre corsie, a fine aprile la chiusura definitiva dei cantieri

Prima doveva essere gennaio, poi fine marzo. Ora, a meno di imprevisti particolari, i lavori sul tratto T4 di via Tiburtina si concluderanno il 20 aprile. Una notizia attesa dai romani e da chi, ogni giorno, deve percorrere una strada caratterizzata dal traffico intenso e, negli ultimi anni, da decine di cantieri.

Parliamo di quel tratto della via Tiburtina che va da via di Salone alla rotatoria di via Marco Simone già inaugurato per la Ryder Cup salvo poi essere nuovamente oggetto di lavori pochi giorni dopo la fine della competizione golfistica.

Ritardi

Come detto, inizialmente i lavori in direzione Roma dovevano terminare a gennaio 2024. Poi, tra perdite di gas, problemi di traffico e ritrovamento di reperti archeologici, i cantieri avevano subito un ritardo che aveva spostato la “deadline” alla metà di marzo. Già a metà febbraio, però, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, annunciava ulteriori ritardi nei lavori per via degli interventi sui sottoservizi.

Completamento del tratto T4

Ora siamo al rush finale. Fino a venerdì, tempo permettendo, verrà asfaltato il tratto T4 dalla rotatoria di via Marco Simone fino a via Tossicia. Poi, una volta terminata la segnaletica orizzontale e il posizionamento dei semafori, anche quel tratto di via Tiburtina sarà completamente riaperto. La strada sarà a tre corsie fino alla zona archeologica di Settecamini dove la carreggiata si restringerà per poi riallargarsi in direzione Roma.

“Poi si interverrà all’altezza del bar Montecarlo – ha spiegato Umberti – lì manca il cordolo centrale. Finito questo lavoro spariranno i cantieri da via Tiburtina. Due anni e quattro mesi fa aveva tutto un altro aspetto. Ora è una strada normale. Siamo agli sgoccioli di questo interminabile cantiere”.