Metro B fino a Settecamini, Patanè apre e valuta l'idea

L’idea di prolungare la metro B oltre Casal Monastero fino a Settecamini non è del tutto tramontata. Lo ha detto l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, durante un incontro pubblico con comitati e associazioni nel quartiere Torraccia, lo scorso 23 marzo. Nessuna promessa ufficiale ma è arrivato l’impegno, quanto meno, a valutare con attenzione l’idea. Del resto, siamo in una fase importante per il futuro del trasporto pubblico romano.

I nuovi progetti

A marzo sono state pubblicate delle determinazioni dirigenziali tese a ridisegnare vecchi e nuovi percorsi delle metro di Roma. Per quanto concerne la linea A, si procederà con la rivisitazione del progetto per prolungarla da Battistini a Torrevecchia in attesa, poi, dell’altro “tronco” che andrà sempre da Battistini da Montespaccato . si è tornati poi a parlare, finalmente, della linea da viale dell’Agricoltura all’Eur a via Ugo Ojetti a Prati Fiscali. Un’infrastruttura pensata nel 2007 e che sembrava fosse sparita dai tavoli dell’assessorato. Come per la linea A, l’apertura dei cantieri è lontana visto che prima servirà rivedere il progetto ed adattarlo ai tempi correnti. Infine la metro B. Con una determina è stata avviata la nuova progettazione del prolungamento da Rebibbia a Casal Monastero, passando per San Basilio e Torraccia. Dopo l’annuncio, i cittadini di Settecamini avevano espresso tutto il loro rammarico per il fatto che il loro quartiere non fosse interessato dalla project review, anche a fronte delle oltre 3.000 firme raccolte sul tema.

Prolungamento a Settecamini

Così, durante un incontro pubblico a Torraccia, la presidente del Comitato di quartiere Settecamini, Caterina Crimeni, ha chiesto direttamente a Patanè di ripensare alla possibilità di prolungare la linea blu fino in periferie, Case Rosse comprese. L’assessore ha risposto che si sta valutando attentamente l’idea, in particolare il rapporto “costi / benefici” ed i carichi di traffico, per capire se l’opera sia effettivamente realizzabile. Questo non vuol dire che l'opera si farà. Occorre anzi sottolineare come neanche gli altri lavori citati verranno certamente realizzati, almeno da qui a breve. Una volta fatti i progetti servirà trovare i soldi per realizzarli, impresa certamente non facile viste le centinaia di milioni di euro in ballo.

“L'assessore – racconta Crimeni a RomaToday - si è detto felice di risolvere il problema del traffico in tutta la città, specie nei punti più nevralgici, ed ha preso in considerazione l'idea di valutare la proposta, in termini di carichi e di costi-benefici”. Il Cdq Settecamini “confida nell'accoglimento dell'istanza, che si fonda su argomenti molto fondati”. Il quartiere, infatti, è in forte espansione, specialmente dal punto di vista commerciale: “Le aziende locali hanno uno spessore di rilevanza mondiale, come Leonardo, Thales Alenia, Bombardier. Tra poco sarà inaugurato il nuovo centro Aruba Data Center e l'Agenzia Spaziale di Thales Alenia. Inoltre ci sono gli Studi di Mediaset, l'Univesità UniCamillus, le aziende di Tecnocittà, l'Unione Industriale, per cui moltissimi utenti sarebbero interessati da un eventuale progetto di prolungamento metro, del quale beneficerebbero (oltre agli utenti dell'area industriale), gli abitanti di Settecamini, di Case Rosse, di Marco Simone, di una parte di Guidonia”.