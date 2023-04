Sfalcio e diserbo, in attesa del nuovo bando anche Roma sud è una giungla

Se Atene piange, Sparta non ride. Abbiamo raccontato della situazione delle aree verdi e dei marciapiedi in II municipio e purtroppo la situazione non è migliore in IX, dall'Eur a Mezzocammino. I due territori, a differenza delle due città dell'Antica Grecia, non sono rivali, per carità. Ma hanno anzi un tratto comune: tanto verde da gestire. Anche quello sotto ai 20.000 mq, che da dicembre 2021 su delibera capitolina è stato passato alle competenze locali.

Erba alta nel IX municipio

Se dal 28 settembre 2022 al 31 marzo 2023 l'organico del servizio giardini del IX municipio ha potuto avvalersi dell'assistenza e dell'affiancamento degli uffici e della manovalanza dipartimentali, da ormai un mese le strade si sono divise e la fase di intermezzo è conclusa, così il municipio ha pensato di estendere l'accordo che già esiste con Eur Spa per la manutenzione delle aree che insistono nel quartiere.

L'attacco: "Nessuna risposta, unica certezza è lo stato dei parchi pubblici"

Carla Canale, consigliera della Civica Raggi, contesta l'efficienza di questo accordo e soprattutto le tempistiche con il quale l'amministrazione Di Salvo lo starebbe concludendo: "Il protocollo che ne è scaturito non è dato sapere se sia munito altresì della carta di servizi in esso citato - fa sapere - . La carta è lo strumento attraverso il quale può essere valutato se la prestazione resa da Eur spa sulle aree verdi municipali sarà efficace. Le domande sono molte, ma trovano allo stato attuale scarse risposte. Quel che certo, invece è lo stato attuale dei parchi pubblici in gestione al Municipio IX".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Cdq: "Siamo preoccupati, aspettiamo i bandi"

Una serie di foto e video sono arrivati da diversi residenti del municipio, dal Laurentino a Torrino Sud e Mezzocammino, Fonte Laurentina, Casal Fattoria, Tor de'Cenci/Spinaceto. L'erba è molto alta, sia nelle aree verdi come aiuole, parchi, giardini e sparti traffico, sia sui marciapiedi dove la natura si sta pian piano riprendendo i propri spazi. "Al momento aspettiamo gli sfalci sia nelle strade sia nei parchi - fa sapere Francesco Aurea, presidente del Cdq Torrino-Mezzocammino - dove l'erba è molto alta e anche nei terreni comunali, dove c'è il rischio incendio con la stagione più calda. Stiamo aspettando perché la situazione inizia a farsi abbastanza preoccupante".

Eur Spa "global contractor" per il bando sul verde

Il municipio, nella persona del vicepresidente e delegato al verde Augusto Gregori fa sapere a RomaToday semplicemente che il bando per sfalcio e diserbo "si concluderà a brevissimo" e che sul diserbo "è tutto attivo". Il presidente della commissione ambiente Manuel Gagliardi aggiunge che "il bando è quasi operativo perché lo gestirà Eur Spa, che farà da global contractor e stazione appaltante, essendo al 100% una società pubblica".