Metro B fino a Casal Monastero, delusi i residenti di Settecamini

Sono rimasti delusi, per usare un eufemismo, i residenti di Settecamini. Nell’annuncio dell’avvio dei lavori di riprogettazione del prolungamento della metro B da Rebibbia a Casal Monastero, l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, non ha menzionato la possibilità di un futuro prolungamento fino ai quartieri periferici del IV municipio. Questo non vuol dire che, in futuro, un’opera del genere non sarà realizzata. Anzi, occorre sottolineare come la project review non garantisa, ad oggi, che il prolungamento fino a Casal Monastero potrà effettivamente diventare realtà. Prima bisognerà terminare il progetto, trovare i fondi e poi, eventualmente, andare a gara per realizzare l'infrastruttura.

Raccolta firme

Negli ultimi mesi, come raccontato da RomaToday, il Comitato di quartiere Settecamini, raccogliendo anche le istanze del quartiere Case Rosse, aveva avviato una raccolta firme per chiedere che la “linea fantasma” arrivasse fino al confine col Comune di Guidonia. I due quartieri, attualmente, sono serviti dalle linee 040, 041 e 043 degli autobus: troppo poco per un’area che conta circa 22 mila abitanti.

Nella raccolta firme, che ha superato le 3.000 sottoscrizioni, sono state coinvolte anche aziende ed attività commerciali della zona. Del resto Settecamini è un’area in forte espansione dal punto di vista economico. Lì, su via del Tecnopolo, sorgerà la Space Smart Factory che realizzerà i futuri satelliti “made in Italy”. Sorgerà il Mega Data Center da 52 mila metri quadri di Aruba mentre sono già presenti l’università Unicamiullus, l’azienda Mbda, gli studi Mediaset e tante altre realtà importanti come il Tecnopolo Tiburtino.

"Non ci arrendiamo"

Sul prolungamento della metro B, promette battaglia l’avvocato Caterina Crimeni, presidente del Comitato di quartiere Settecamini: “Noi siamo delusi perché non si possono ignorare le firme di 3000 cittadini che si fanno portatori di reali esigenze e che per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio devono affrontare un'odissea quotidiana – spiega a RomaToday - questa zona è in continuo sviluppo anche grazie alla presenza di grossi colossi industriali, come Bombardier, Thales Alenia, Leonardo, tra poco sarà inaugurato il più grosso centro di data center di Aruba, per cui anche le aziende sono interessate al prolungamento della metro fino ed oltre a Settecamini. Non può essere esclusa la parte più trafficata e più industrializzata, ricordiamo che il progetto iniziale del 1968 prevedeva il prolungamento metro fin nel nostro quartiere. Noi non ci arrendiamo”.