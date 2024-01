Finestrini rotti e 15 auto svaligiate fuori dal ristorante: il pranzo di lavoro diventa un incubo

Un caffè amaro. Un pranzo al ristorante con alcuni clienti terminato con una denuncia per furto. Vittima di una banda di ladri un commercialista di Avezzano, Mirko Marchione, a Roma per lavoro. Una brutta sorpresa che hanno trovato non solo il 39enne abruzzese e i suoi clienti, ma anche un'altra dozzina di clienti della tavola calda fuori dalla quale i ladri hanno agito impunemente, in pieno giorno, a due passi da un distributore di carburante.

Nel mirino dei ladri le auto parcheggiate in sosta in via di Salone, nel IV municipio Tiburtino, periferia nord est della Capitale. Un ristorante tavola calda dove pranzano ogni giorno decine di clienti. Fra loro anche Mirko Marchione, tornato a casa in Abruzzo con il "fresco" proveniente dal deflettore posteriore dell'auto distrutto.

"Una brutta sorpresa - racconta il commercialista abruzzese al nostro giornale -. Vengo a Roma per lavoro una o due volte a settimana. Ero a pranzo con dei clienti in un ristorante. Siamo usciti e ci siamo trovati davanti altre decine di clienti del locale. In terra i vetri rotti delle nostre auto". Almeno quindici le vetture danneggiate, alcune delle quali senza che all'interno vi fosse contenuto qualcosa di prezioso o di appetibile.

Un danno da circa 200 euro, ma soprattutto la beffa per Mirko Marchione: "Sono stato un po' leggero a lasciare la borsa del lavoro sotto al sedile. Certo alle 2 del pomeriggio, davanti un ristorante con decine di clienti e una pompa di benzina non potevo immaginare che i ladri potessero agire così impunemente, senza nemmeno il timore di essere scoperti".

Nella borsa del lavoro documenti e "decine di firme digitali". "Abbiamo chiamato la polizia e dopo un bel po' siamo potuto tornare a casa. Oltre a sporgere denuncia qui ad Avezzano dovrò presentare decine di richieste e documenti per recuperare quanto c'era dentro alla borsa che mi hanno rubato". Un pranzo di lavoro amaro, con decine di automobilisti costretti a mettere mani al portafoglio.