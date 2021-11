Casal Bruciato: asfalto dissestato e cantieri fermi al palo. I cittadini chiedono interventi

Strade sdrucciolevoli e asfalto dissestato, a Casal Bruciato. Su via Diego Angeli e via Sebastiano Satta e ancora in via Silvio Negro, le strade sono un colabrodo. “Queste strade sono rimaste escluse dalla manutenzione dell’amministrazione Raggi, ma è necessario intervenire” ha commentato Stefania Martelloni, presidente del comitato di quartiere. Intanto dalla giunta municipale hanno fatto sapere: “Siamo al lavoro”.

Casal Bruciato necessita di interventi di restyling, non solo tra le strade. Già perché oltre la manutenzione di via Diego Angeli e via Sebastiano Satta, oltre che via Silvio Negro, gli abitanti del quartiere chiedono il ripristino dei luoghi di aggregazione e il completamento dei lavori già avviati. Ne è un esempio piazza Tommaso Smith che i cittadini vorrebbero vivere in sicurezza. “Che fine ha fatto la manutenzione?” hanno commentato ancora dal comitato.

Intanto, in questi giorni la giunta municipale è al lavoro su proposte da presentare alla giunta capitolina per le variazioni al titolo 2 - il piano investimenti. “C’è grossa preoccupazione la programmazione errata della precedente amministrazione che nel titolo secondo inserisce solo tre strade: via di sant’Alessandro, via Grotte di Gregna e via Recanati” ha spiegato Dino Bacchetti, assessore ai lavori pubblici del parlamentino di via Tiburtina. In attesa dei lavori di manutenzione ordinaria, per la straordinaria sarebbero in lista (in attesa dell’ok del Campidoglio) via Gino Giordani, via Bergamini, via Verdinois. Dalla giunta Umberti intanto le rassicurazioni: "Grande attenzione per la riqualificazione di piazza Tommaso Smith".