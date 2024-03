Un quindicenne è stato accoltellato al collo fuori da un fast food

Una lite tra minori, sfociata in accoltellamento. È quanto successo poco dopo le 19 nei pressi del McDonald's di via Tiburtina. Nell'episodio un quindicenne è rimasto ferito al collo con un'arma da taglio ed è stato soccorso e trasportato in ospedale da un'ambulanza.

Secondo quanto si apprende dalla polizia di Stato l'autore del gesto è stato fermato e identificato. Si tratta di un 17enne denunciato per tentato omicidio. La vittima è stata soccorsa e portata in codice giallo all'Umberto I. Il coltello è stato trovato e sequestrato nei pressi del luogo dell'aggressione.