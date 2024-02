Martello contro un bus in transito, distrutto il finestrino

A bordo di un bus hanno sentito un forte boato che ha distrutto uno dei finestrini. Momenti di paura per due passeggeri e l'autista di un mezzo Atac preso di mira dai vandali a Casal Bruciato.

L'atto vandalico intorno alle 21:00 di giovedì sera. In piazza Riccardo Balsamo Crivelli, al passaggio del bus Atac di linea 61, ignoti hanno lanciato un martello infrangendo un vetro laterale destro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante che hanno rinvenuto sul bus il martello e lo hanno sequestrato e hanno avviato le indagini per risalire agli autori. Nessuno è rimasto ferito.

Sassi contro un bus sulla Prenestina

L'atto vandalico del Tiburtino è solo l'ultimo di una lunga serie di danneggiamenti contro gli autobus in transito per le strade della città. Lo scorso 16 febbraio scenario simile si era presentato nel quadrante est della Capitale. Anche in quel caso furono i carabinieri ad accertare il danneggiamento di un mezzo pubblico della linea 508 preso a sassate mentre stava percorrendo la via Prenestina.