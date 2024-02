Derubata mentre fa spesa al supermercato: sparito il portafoglio dallo zaino

A caccia di vittime fra i clienti del supermercato. Furti con destrezza, perpetrati a danno degli acquirenti distratti a fare la spesa. A denunciare il furto subito una donna, presa di mira mentre si trovava in un esercizio commerciale di Casal Bruciato. Terminate le compere, l'amara sorpresa: il portafoglio che si trovava nello zaino era sparito.

Il furto con destrezza si è consumato la mattina dello scorso 19 febbraio al Lidl di via Galla Placidia, in zona Casal Bruciato. Una volta alle casse, la scoperta: "Ho trovato la zip dello zaino aperta da dove mi hanno rubato il portafoglio". All'interno documenti, 40 euro, bancomat e carte di credito. Un danno a cui si è poi aggiunta la beffa. Senza denaro la donna non ha potuto infatti pagare la spesa. Un furto inaspettato, come denuncia la cliente al nostro giornale: "Abito in questo quartiere dal 1970 e mai prima mi era accaduto. Sono sempre molto attenta".

Un furto non isolato, come racconta ancora la donna: "Mi hanno riferito di altri furti uguali a danno dei clienti del Lidl di via della Lega Lombarda". Un furto con destrezza avvenuto secondo la vittima: "Mentre facevo la spesa. Alle casse avevo alcuni clienti dietro di me ma non ne posso essere certa perché proprio non mi sono accorta di nulla".

Derubata la cliente ha poi voluto lanciare un appello: "Allo scopo di avvisare i clienti dei supermercati di zona e prevenire i furti con destrezza, invito tutti a prestare la massima attenzione alle borse, tasche e zainetti".

"È cambiato il tessuto sociale in cui vivo. I ladri oggi sono irriconoscibili - conclude la donna -. La mia famiglia è stata uno dei primi clienti di quel supermercato da quando ha aperto e mai prima, né a me, né a nessuno della mia famiglia, è mai accaduto. Andrebbe notevolmente potenziata la sicurezza nella nostra città, la mancanza di presidio da parte delle forze dell'ordine agevola i furti. Anche all'interno degli esercizi commerciali, l'attenzione dovrebbe essere anche per la tutela dei clienti. Questo è vero servizio al cliente. Se i furti avvengono all'interno di uno spazio privato è molto grave".