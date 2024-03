Quindicenne accoltellato al collo dopo la lite per le patatine. La famiglia cerca testimoni

I famigliari del quindicenne accoltellato davanti al Mc Donald's di via Tiburtina sono chiari: non c'è stata nessuna rissa, è stata una brutale aggressione. Tanto che sui social cercano testimoni dell'accaduto. D'altronde il loro caro è vivo per miracolo. Chi lo ha colpito con un coltello, anche lui un minorenne di appena 17 anni, lo ha centrato alla gola.

L'aggressore, un cittadino peruviano, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane tuttavia si trova al momento in libertà ed è stato affidato alla madre. "Ha tentato di ucciderlo e se ne sta a casa", dicono a RomaToday gli amici della vittima che, al momento, preferiscono rimanere anonimi seppur sui social, insieme ai famigliari del ragazzo, hanno lanciato un appello per cercare testimoni utili per ricostruire l'accaduto.

Patatine lanciate addosso

Secondo la loro versione Luca, nome di fantasia del 15enne, era nel fast food con un amico. A quel punto sono entrati due ragazzi, uno dei quali lo avrebbe aggredito poco dopo. I due appena arrivati al Mc Donald's puntano Luca e il suo amico e gli iniziano a lanciare delle patatine fritte addosso, vogliono il loro posto. Il 15enne e l'amico gliele rilanciano e si danno appuntamento fuori.

Le indagini

Una volta usciti Luca viene accoltellato alla gola. Nei pressi del locale gli agenti della polizia di Stato intervenuti dopo l'aggressione consumata alle 19, quando nel locale c'era gente, hanno anche trovato e sequestrato il coltello usato per il ferimento, ancora sporco di sangue.

Le indagini della Questura hanno adesso il compito di chiarire quanto accaduto. I testimoni raccontano che dopo lo scontro il ragazzino è finito a terra insanguinato, poco dopo sono intervenute le volanti della Polizia e l’ambulanza, che lo ha trasportato in ospedale a sirene spiegate.

Le violenze nel quartiere

Ma la famiglia vuole risposte immediate e il tam tam su Facebook, tra i gruppi di quartiere, si è diffuso presto. Qualche mamma racconta di aggressioni e rapine anche in via Cipriano Facchinetti e via Pietro Ottoboni. La brutalità dell'episodio e le violenze raccontate dai residenti del quartiere, fanno tornare la mente indietro allo scorso dicembre quando un 17enne romano è stato picchiato assieme a un suo amico in un parco del Tiburtino da una baby gang composta da 15 giovanissimi.