VIDEO | Sale sul marciapiedi e ruba i tavolini del bar, ladro filmato in azione

Ha fatto marcia indietro con la sua Fiat Panda, divelto i tavolini di un bar pasticceria a largo Beltramelli. Il titolare ha presentato denuncia ai carabinieri, consegnando anche il video del furto. Le immagini, diffuse sui social, hanno fatto anche il giro delle chat di quartiere.

Sul caso è intervenuto Fabrizio Montanini, consigliere del IV Municipio: "Gli episodi di microcriminalità sono ormai all'ordine del giorno nella quadrante Tiburtino. Quotidianamente i cittadini segnalano danni per scasso alle proprie automobili con finestrini distrutti e asportazione di marmitte e pneumatici. La notte passata è stata addirittura presa di mira la parrocchia di San Giuseppe Artigiano, dove i criminali hanno rotto la porta della sacrestia per scassinare le cassette delle offerte, fortunatamente svuotate dal parroco in serata".

"I problemi di criminalità riguardano anche furti e rapine a danno dei ragazzi con un aumento delle baby gang, come accaduto nel parco di Casal Bruciato. Ci sono poi le futili litigate, tra le cui vittime ricordiamo un giovane ancora ricoverato in ospedale per una coltellata mentre si trovava al Mc Donald's di via Tiburtina. - sottolinea il presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio e consigliere del IV Municipio - Questa zona ha bisogno di un presidio fisso delle forze dell'ordine, come il Commissariato in via Achille Tedeschi tanto promesso da qualunque sindaco sale al potere. Le ultime voci di corridoio indicano come responsabile di questa mancata realizzazione della struttura il Prefetto di Roma, ossia il Ministero dell'Interno, il quale non fornisce la somma già stanziata al Ministero delle Infrastrutture per l'avvio dei lavori. Mentre i Ministeri discutono di fondi e responsabilità, a rimetterci sono sempre i commercianti e i residenti, in balia di microcriminali che hanno terreno facile per le loro attività".