I binari fantasma da 30 anni sono un parcheggio abusivo: "Vanno rimossi"

Circa 400 metri di binari inutilizzati, se non quattro o cinque volte per la sosta dell'ex tram 225 ai tempi dei Mondiali di calcio in Italia nel 1990. Il tratto di armamento dell'attuale linea 2, che corre su via Flaminia tra viale Pinturicchio e piazza dei Carracci, da oltre trent'anni è in mano alla sosta selvaggia e al degrado, così dal II Municipio chiedono venga dismesso e riqualificato.

La proposta di risoluzione, approvata all'unanimità in commissione lavori pubblici e mobilità e anche nel parlamentino di via Dire Daua, con 22 voti favorevoli su 22 presenti, chiede alla giunta Del Bello di impegnarsi con l'assessorato competente, Atac e Roma Servizi per la Mobilità al fine di rimuovere i binari, ripristinare il manto stradale e riconsegnare l'area alla cittadinanza rendendola fruibile nella legalità e utile al decongestionamento dell'area.

Tra scheletri di bici, binari ormai vecchissimi e inutilizzabili, sporcizia, auto in sosta selvaggia e asfalto gravemente ammalorato, il pezzo di via Flaminia - oggetto di un sopralluogo della commissione municipale svolto a inizio febbraio - secondo il consigliere della Lega Francesco De Salazar "potrebbe diventare un'area di sosta tariffata a beneficio di chi frequenta la zona durante il giorno e anche delle casse comunali, oppure potrebbe diventare uno spazio da riconsegnare alla cittadinanza. Sta di fatto che - continua l'esponente del Carroccio - non si può lasciare quel tratto di linea in quelle condizioni, dopo 32 anni di manutenzione inesistente e inutilizzo. Neanche durante il lungo periodo di interventi sulla tratta del 2 si è messa mano a quel pezzo".